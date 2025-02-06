حبس عصابة الشرطة المزيفة بتهمة سرقة 6.5 ملايين جنيه من جواهرجي بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس 4 أشخاص بتهمة سرقة أكثر من 6.5 ملايين جنيه من جواهرجي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من الإيقاع بـ4 أشخاص بتهمة سرقة 6 ملايين من جواهرجي، بدائرة المركز، وتكثيف أمني لضبط آخرين مشتركين في الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية بقطاع جنوب الجيزة، إخطارًا من العقيد عماد رشدي مفتش مباحث أبو النمرس والحوامدية، بحضور جواهرجى يدعي «أح.ج.ر» وبرفقته «م» و«ح» شقيق الأول، مقيمون قرية أم خنان دائرة قسم شرطة الحوامدية، إلي ديوان مركز شرطة أبو النمرس لتحرير محضر سرقة، وأفاد الأول بأنه أثناء عودة الثاني والثالث مستقلين دراجة نارية من منطقة الصاغة بحوزتهما مبلغ مالي 6 مليون و650 ألف جنيه ثمن ذهب كسر وأثناء سيرهم على طريق مصر أسيوط الزراعي تحديدًا بمنطقة منيل شيحة دائرة المركز، فوجئوا بقيام أشخاص مجهولين مستقلين سيارة فورتشنر بقطع الطريق عليهم وانتحلوا صفة ضباط شرطة، واستولوا منهما على الحقيبة التي بداخلها المبلغ المالي، وفروا هاربين.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا وعلى الفور أمر على الفور بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين.

وتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والعميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية بقطاع جنوب الجيزة، بمشاركة العقيد عماد رشدي مفتش مباحث أبو النمرس والحوامدية، والمقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث أبو النمرس، والرائد مصطفى النخال.

ومن خــلال الفحص والتحريات وفحص الكاميرات المتواجدة بموقع البلاغ والتقنيات الحديثة، تمكن فريق البحث من التوصل لهوية البعض من المتهمين ومن خلال تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوة أمنية من ضبط «4» أشخاص من المتهمين بحوزتهما مبلغا ماليا كبيرًا من المبلغ المسروق، وارشدوا عن المبلغ المالي المتبقي المسروق والذي بحوزة آخرين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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