المشدد 15 سنة لعاطلين في سرقة عامل وإصابته بطلق ناري بالساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة سرقة دراجة نارية وهاتف محمول من عامل بالإكراه، وإصابته بطلق ناري بمنطقة الساحل

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم سرقة دراجة نارية وهاتفًا محمولًا والمبينين وصفًا بالأوراق والمملوكين للمجني عليه ا.ا عامل بالإكراه الواقع عليه ليلا بالطريق العام، حيث قام المتهمين بالتعدي عليه وإشهار سلاح ناري فرد خرطوش بوجهه مهددًين إياه بالإيذاء إن لم يمتثل لأمرهم وتخليه عن متعلقاته وحال مقاومته لهما فوجئ بهما يطلقان عيار ناري صوبه مما أدى إلى حدوث إصابته.



وأحرز المتهمين بغير ترخيص سلاحًا ناريًّا فرد خرطوش وذخائر مما تستخدم على ذات السلاح دون تراخيص.

وكان قسم شرطة الساحل تلقى إخطارا بوصول مصاب إلى إحدى المستشفيات وبانتقال قوات الأمن وسؤال المجني عليه تبين تعدي شخصان عليه وسرقته.



وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية واعترفوا بسرقة المجني عليه وارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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