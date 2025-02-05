الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 15 سنة لعاطلين في سرقة عامل وإصابته بطلق ناري بالساحل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة سرقة دراجة نارية وهاتف محمول من عامل بالإكراه، وإصابته بطلق ناري بمنطقة الساحل

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم سرقة دراجة نارية وهاتفًا محمولًا والمبينين وصفًا بالأوراق والمملوكين للمجني عليه ا.ا عامل بالإكراه الواقع عليه ليلا بالطريق العام، حيث قام المتهمين بالتعدي عليه وإشهار سلاح ناري فرد خرطوش بوجهه مهددًين إياه بالإيذاء إن لم يمتثل لأمرهم وتخليه عن متعلقاته وحال مقاومته لهما فوجئ بهما يطلقان عيار ناري صوبه مما أدى إلى حدوث إصابته.


وأحرز المتهمين بغير ترخيص سلاحًا ناريًّا فرد خرطوش وذخائر مما تستخدم على ذات السلاح دون تراخيص.

وكان قسم شرطة الساحل تلقى إخطارا بوصول مصاب إلى إحدى المستشفيات وبانتقال قوات الأمن وسؤال المجني عليه تبين تعدي شخصان عليه وسرقته.


وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية واعترفوا بسرقة المجني عليه وارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة منطقة الساحل النيابة العامة قسم شرطة الساحل

مواد متعلقة

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة الحقائب والهواتف المحمولة بالمطرية

لصوص المطرية: سرقة الحقائب والهواتف وسيلتنا لكسب المال دون عمل
ads

الأكثر قراءة

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وترامب المرتقبة في واشنطن

أخبار مصر: ترامب يهدد باحتلال غزة والسعودية ترد، محاكمة إمام عاشور بادعاء زواج عرفي، وفاة إمام طائفة الإسماعيلية، بيان من الأرصاد

مصدر بتعليم الشرقية: نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية تقترب من 85%

ساعات تفصلنا عن نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2025

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

نتفليكس تقطع علاقتها بالمتحولة كارلا صوفيا بعد فضح عنصريتها

أسعار الذهب اليوم، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-2-2025

الموضوع بلطجة، علاء مبارك يهاجم ترامب بعد قراره بتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على غزة

منوعات

المزيد

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

مصرع امرأتين ونزوح المئات في فيضانات بولاية كوينزلاند الأسترالية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الذرة يسجل 125 جنيها للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 5-2-2025 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-2-2025

كم تبلغ أسعار النحاس اليوم الأربعاء 5-2-2025 بالسوق المحلية

سعر الدولار اليوم،تعرف على سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

وظائف جديدة للخريجين في 7 جهات حكومية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى كفاتا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة المرسلات

عباس شومان: المساكنة عين الظلم للمرأة وفيه إهدار لكرامتها وعفتها

من خواطر الشعراوي، مشهد لقاء المشركين ببعضهم يوم القيامة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية