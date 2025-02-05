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خارج الحدود

توقيف 9 مسؤولين اختلسوا أموال البنك المركزي في أوغندا

أوغندا، فيتو
أوغندا، فيتو

أعلنت الشرطة الأوغندية اعتقال تسعة مسؤولين في وزارة الخزانة بتهمة اختلاس أموال البنك المركزي، حسب صحيفة "ديلي مونيتور".

تهمة سرقة مليارات الشلنات 

وكتبت الصحيفة: "تم إلقاء القبض على تسعة أشخاص بتهمة سرقة مليارات الشلنات (العملية الأوغندية) من بنك أوغندا".

وبحسب المنشور، أوضح محافظ بنك أوغندا، مايكل أتينجي إيغو، أن حادثتي السرقة وقعتا "خارج أنظمة تكنولوجيا المعلومات" البنك، ليتلقى البنك بعدها تعليمات بتحويل الأموال إلى مستفيدين مزيفين.

 الحسابات المصرفية لشركات خاصة في طوكيو ولندن

تجدر الإشارة إلى أن المبلغين 6.1 مليون دولار و8.5 مليون دولار، اللذين كان من المقرر في الأصل تحويلهما إلى بنك التنمية الأفريقي، تم إرسالهما في نهاية المطاف إلى الحسابات المصرفية لشركات خاصة في طوكيو ولندن، على التوالي.

السلطات الأوغندية ألقت باللوم على قراصنة من جنوب شرق آسيا

وفي نوفمبر، ذكرت الصحيفة أن السلطات الأوغندية ألقت باللوم على قراصنة من جنوب شرق آسيا في عملية السرقة، لكنها بدأت فيما بعد في الاشتباه في المسؤولين المحليين، بعد استئناف التحقيقات. 

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أموال البنك المركزي العملية الأوغندية سرقة مليارات الشلنات

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