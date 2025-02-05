سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالإكراه في 15 مايو
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أخطر عصابة لسرقة سيارات المواطنين بالإكراه في الشوارع بـ مدينة 15 مايو.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة 15 مايو أفاد بورود بلاغات تضمنت سرقة سيارات مواطنين بالإكراه بمدينة 15 مايو، وشكلت أجهزة المباحث فريق بحث لكشف الملابسات.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 4 متهمين قاموا بتشكيل عصابة لسرقة سيارات المواطنين بالإكراه في 15 مايو.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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