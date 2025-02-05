القبض على لص ظهر في فيديو يسرق أموالا من داخل معمل تحاليل بقنا

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، في ضبط لص ظهر في فيديو يسرق أموال من داخل معمل تحاليل بمنطقة قوص.

سرقة أموال من داخل معمل تحاليل بقنا

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل أحد مراكز الأشعة والتحاليل بدائرة مركز شرطة قوص بقنا، بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة قوص من مالك أحد مراكز الأشعة والتحاليل بدائرة المركز بقيام أحد الأشخاص بالدلوف لداخل المركز وسرقة مبلغ مالى بأسلوب "المغافلة" وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بانفاق المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية كما تم بإرشاده ضبط (3هواتف محمولة – مشغولات ذهبية) قام بشرائهم من متحصلات الواقعة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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