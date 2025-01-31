تخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن بالوادي الجديد

قرّر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تخفيض سعر المتر مقابل التصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٢٣، وذلك بجميع مدن المحافظة ووفقًا لنوع المخالفة، تيسيرًا على المواطنين ومراعاةً للبعد الاجتماعي، في ضوء جهود المحافظة لحثّ المواطنين على تسوية أوضاعهم. حيث تقرر أن تكون نسب التخفيض كالآتي:

🔸️السكني ٦٠%

🔸️الصناعي ٤٠%

🔸️الإداري ٣٠%

🔸️التجاري ٢٥%

على أن يستمر مقابل التصالح للمتر المربع بالنسبة للقرى (٦٥ جنيه) طبقًا لموافقة رئيس مجلس الوزراء.

يأتي هذا القرار في إطار جهود محافظة الوادي الجديد، لتيسير إجراءات التقنين والتصالح في مخالفات البناء للمواطنين اتساقًا مع توجهات الدولة.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023

يذكر أن مجلس الوزراء، وافق خلال إحدي اجتماعته، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.



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