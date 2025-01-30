أمير قطر يصل دمشق وخطاب مرتقب من الشرع للسوريين مساء اليوم (صور)

وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى مطار دمشق الدولي، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

الشرع يستقبل الأمير تميم فى دمشق

وقال الديوان الأميري في قطر، إن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع كان في مقدمة مستقبلي أمير قطر في مطار دمشق.

وأمس، أكدت السلطات السورية أن أحمد الشرع سيلتقي الخميس بأمير قطر.

تميم يصل دمشق

وفي 16 يناير الجاري، التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الشرع، في العاصمة السورية دمشق.

وأعلن التليفزيون السورى عن خطاب مرتقب لرئيس المرحلة الانتقالية السورية أحمد الشرع موجها للسوريين مساء اليوم.

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