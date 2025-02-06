الأعراض المبكرة للحمل في الشهر الأول

في هذه المرحلة المبكرة من الحمل، من غير المرجح أن تلاحظ السيدة الكثير من الأعراض، لكن هذا لا يعني أن الشهر الأول يخلو من علامات الحمل تمامًا.

​​فيما يلي بعض الأعراض المبكرة للحمل في شهره الأول:

أعراض الحمل في الشهر الأول

التعب

تشعر معظم السيدات بالإرهاق والتعب في الشهر الأول من الحمل، ويرجع ذلك إلى استعداد الجسم لاستقبال الجنين، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ألم الثديين

تزداد الهرمونات، مثل البروجسترون والإستروجين، ويمكن أن يجعل الثديين يشعران بالحساسية، ويجاري ذلك نفس الاحساس الذي يحدث مع متلازمة ما قبل الحيض.

تشنجات وآلام في البطن

من الطبيعي أن تشعر الحامل بتشنجات خفيفة أو آلام في المعدة في هذه المراحل المبكرة من الحمل، وذلك لأن الرحم يمر بالعديد من التغييرات.

إلحاح البول

يبدأ إلحاح البول في المراحل المبكرة من الحمل ويستمر طول فترته مع تزايد ملحوظ مع مرور الأشهر، وذلك بسبب الضغط المتزايد على المثانة من الرحم مع التقدم في الحمل.

النزيف الخفيف

يعد النزيف الخفيف الوردي أو البني أمر طبيعي بشكل عام؛ ويمكن أن يكون نتيجة لانغراس البويضة، أو زيادة الهرمونات، أو تهيج عنق الرحم، أو تقلصات الرحم، ومع ذلك، فإن النزيف الكامل يتطلب التحقق منه مع الطبيب.

لا تقيؤ

على عكس الاعتقاد السائد، لا يبدأ أعراض الحمل بالتقيؤ في الشهر الأول - يبدأ الغثيان الصباحي عادةً في حوالي الأسبوع السادس ويصل إلى ذروته في الأسبوع الثامن أو التاسع. يشعر بعض الأشخاص بالغثيان على الفور، ولكن في هذه المرحلة المبكرة من الحمل، من المرجح أن يكون لدى السيدة فترة خالية من القيء.

نمو الجنين في الشهر الأول من الحمل

في الشهر الأول يصل حجم الطفل إلى حوالي 6 أو 7 ملليمترات فقط، لكنه ينمو بسرعة ويبدأ بالفعل في بناء أنظمته العضوية، وتتكون المشيمة والحبل السري لتغذية الطفل طوال فترة الحمل.

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