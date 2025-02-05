هتغير العداد في هذه الحالة، أسباب ظهور كلمة أحمال بالعدادات مسبقة الدفع

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة أسباب لظهور كلمة «أحمال» علي شاشة العدادات مسبقة الدفع.

أسباب ظهور كلمة أحمال علي شاشات العدادات مسبقة الدفع

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن ظهور كلمة أحمال علي شاشة العدادات مسبقة الدفع تعني وجود زيادة أحمال العميل وتعديه الحمل الأقصى لقدرة العداد ويلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار، حيث تبلغ قدرة العداد الأحادي مسبق الدفع 80 أمبير، بما يتحمل تركيب 4 تكيفات بقدرة 1.5 حصان، وحال زيادة الأحمال عن قدرة العداد، يتم فصل التيار الكهربي لمدة خمس دقائق( للتنبيه ) ثم يعود للتيار، ويلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار.

أسباب قيام العدادات بفصل الكهرباء عن المواطنين

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه مع استمرار الأحمال، تقوم العدادات مسبقة الدفع بفصل وعودة التيار لـ ٣ مرات، واخيرا تفصل العدادات الكهرباء بشكل نهائي ولا يتم عودة التيار إلا من خلال شركة الكهرباء التابع لها العميل، الأمر الذي يتطلب تغيير العداد بعداد أقصي قدرة عداد ثلاثي الأواجة، ويتم ذلك بعد تصفية مديونية العداد القديم، وسداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة، والتي يتم تحديدها وفقا القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.