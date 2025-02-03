أسباب الإصابة بالإمساك أثناء الحمل، و3 طرق بسيطة لعلاجه

يعد الإمساك أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للحمل، ولكن توجد العديد من الخطوات التي يمكن القيام بها لعلاجه.

أسباب الإصابة بالإمساك أثناء الحمل

وغالبًا ما يحدث الإمساك أثناء الحمل بسبب الهرمونات، مثل كل شيء آخر أثناء الحمل، حيث ينتج الجسم مستويات عالية من هرمون البروجسترون أثناء الحمل والتي تتسبب في استرخاء عضلات الأمعاء، وتكمن المشكلة في أنه من أجل التبرز، تحتاج السيدة إلى انقباض عضلات الأمعاء، لذلك تصاب السيدات بالإمساك، وفقًا لموق‘ “Cleveland Clinic” الطبي.

وسبب آخر للإمساك أثناء الحمل هي المكملات الغذائية، فإذا كانت تتناول الحامل فيتامين ما قبل الولادة، فقد تساهم مستويات الحديد والفيتامينات الأخرى المرتفعة في انسداد الأمعاء.

كما يسبب الضغط على المستقيم بسبب الحمل الإمساك، حيث يضغط الرحم المتوسع على المستقيم والأمعاء بشكل إضافي.

هل الإمساك علامة على الحمل؟

يمكن أن يكون للإمساك عدد من الأسباب غير المرتبطة بالحمل، لذا فإن الإمساك في حد ذاته لا يشير إلى الحمل، والإمساك المرتبط بالحمل لا يظهر عادةً حتى الشهر الثاني أو الثالث.

يمكن أن يسبب الإمساك البواسير، وهي أوردة متورمة تظهر على شكل كتل مؤلمة في فتحة الشرج، ويمكن أن تجعل البواسير الموجودة أكثر إيلامًا، وقد تكون نتيجة لزيادة الدورة الدموية والضغط على المستقيم والمهبل من الطفل المتنامي.

3 طرق لتخفيف الإمساك أثناء الحمل

يمكن تخفيف الإمساك أثناء الحمل، من خلال اتباع مبادئ صحية بسيطة عندما تكون السيدة حاملًا.

الحفاظ على ترطيب الجسم: اشربي الكثير من الماء - على الأقل 10 إلى 12 كوبًا يوميًا - لمنح جسمك الماء الذي يحتاجه.

زيادة تناول الألياف: تساعد الألياف على انتظام حركة الأمعاء، لذا تناولي الحبوب الغنية بالألياف والفواكه والخضروات الطازجة للحفاظ على سير الأمور بسلاسة.

الحركة: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أثناء الحمل لها فوائد مهمة كثيرة، بما في ذلك المساعدة في تخفيف الإمساك، حتى المشي السريع يمكن أن يساعد.

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