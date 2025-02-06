الدوري السعودي، الإصابة تضرب نجم الاتحاد قبل مباراة التعاون

الدوري السعودي، أعلن نادي الاتحاد السعودي بشكل رسمي، إصابة الألباني ماريو ميتاي لاعب الفريق، قبل مباراته المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره التعاون ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للموسم الحالي.

وتقام مباراة الاتحاد ضد التعاون التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري السعودي مساء اليوم الخميس.

وحسب ما ذكره موقع الاتحاد الرسمي، في بيانه الذي أصدره، فإن ماريو ميتاي لاعب الفريق، يعاني من إصابة في أسفل عضلات البطن.

وسوف يفتقد الاتحاد جهود ميتاي في مباراة اليوم، بينما لم تتحدد مدة علاج وتأهيل اللاعب.

ويأتي فريق اتحاد جدة في المركز الثاني ضمن جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 46 نقطة جمعهم من 18 مباراة، خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي.

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