بعد تأخر تجديد عقده، نجم برشلونة يدخل حسابات ثنائي الدوري السعودي

يحظى الدولي الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، باهتمام قوي من الدوري السعودي خلال الموسم الحالي.

برشلونة لم ينجح في تجديد عقد دي يونج

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، لم ينجح برشلونة حتى الآن في تجديد عقد دي يونج الذي ينتهي في صيف 2026.

وقالت الصحيفة: "حذر برشلونة اللاعب أنه إذا لم يجدد قبل الصيف، فسيتم عرضه للبيع، وإذا قرر البقاء دون تمديد عقده، فمن المحتمل أن يفقد فرصه في اللعب".

وأضافت: "هذا التهديد وُجّه أيضا إلى رونالد أراوخو، ما سرّع من عملية تجديده، لكن مع دي يونج لم يأتِ بنتيجة حتى الآن".

وتابعت: "بدأ دي يونج في الحصول على دور أكبر في الفريق، رغم صعوبة ضمان مكانه كأساسي. الوضع ليس كما كان قبل عام".

وقالت "يصر برشلونة على ضرورة توزيع راتبه المستحق للموسم القادم عبر تمديد عقده لـ3 أو 4 سنوات إضافية، واللاعب لم يرد بعد، لكنه يميل لمحاولة التوصل لاتفاق من أجل البقاء".

وواصلت: "في الوقت الحالي، يستكشف وكلاء دي يونج الميركاتو، مع إدراكهم أن اللاعب سيكون أحد الأهداف الكبرى للأندية السعودية هذا الصيف".

ناديان من الدوري السعودي يرغبان في التعاقد مع دي يونج

وأردفت: "اثنان من أقوى الأندية في الدوري السعودي أبديا اهتمامهما، وأبلغا وكلاء دي يونج بذلك مع ضمان دفع راتبه الحالي مع برشلونة أو حتى مضاعفته".

واستطردت: "إنه عرض مغرٍ لأي لاعب، لكن دي يونج لطالما كان متحفظا بشأن مغادرة برشلونة، حتى عندما كان لديه خيار الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان".

وختمت: "الدوري السعودي لا يبدو خيارا واضحا بالنسبة لدي يونج، لكن في حال عدم التوصل لاتفاق مع برشلونة، فإن النادي سيضغط بشدة لإتمام الصفقة، نظرًا لأهميتها المالية، مما سيساعد في تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

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