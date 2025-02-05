صراع الصدارة يشتعل في الدوري السعودي.. مواجهة صعبة للهلال مع ضمك.. الاتحاد يصطدم بالتعاون.. والنصر يترقب في المركز الثالث

يتجدد صراع صدارة الدوري السعودي للمحترفين بين الهلال والاتحاد مع انطلاق الجولة الجديدة غدا الخميس.

صراع المقدمة في الدوري السعودي

ويتصدر الهلال المسابقة وله 46 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف على الاتحاد، بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 38 مستفيدًا من فارق الأهداف أيضًا على القادسية الذي تعثر أمام الفتح متذيل الترتيب في الجولة الماضية.

النصر مع الفيحاء



وأدى تعادل القادسية إلى تراجعه للمركز الرابع، بعدما فاز النصر 2-1 على مضيفه الرائد، ويسعى فريق المدرب ميشيل للتفوق على نفس المنافس ووضع المزيد من الضغط على فريق كريستيانو رونالدو قبل مواجهة الفيحاء يوم الجمعة.



ويأمل النصر في مواصلة انتصارات وتحقيق الفوز الرابع تواليا للبقاء في المركز الثالث، لكن المباراة لن تكون سهلة إذ فاز الفيحاء مرتين في آخر 3 مرات.

الاتحاد في مهمة صعبة



يحل الاتحاد ضيفًا على التعاون يوم الخميس، إذ يسعى صاحب الأرض لتحقيق الفوز الأول في خمس مباريات.



وأفلت فريق المدرب لوران بلان من الهزيمة أمام الخلود بعدما تأخر بهدفين لكنه انتفض ليفوز 4-3 ويواصل اللحاق بالهلال في الصدارة.



لكن ستكون للاتحاد الفرصة لاعتلاء الصدارة، ولو مؤقتًا، إذا عاد بالنقاط الثلاث قبل أن يحل الهلال ضيفًا على ضمك يوم السبت.

إثارة مرتقبة بين الهلال وضمك



ودائما ما تشهد مواجهات الهلال وضمك إثارة كبيرة، إذ سجل فريق المدرب جورجي جيسوس هدفين قرب النهاية ليحول تأخره ويفوز 3-2 على ضمك في مباراة الدور الأول.

وقدم ضمك هدية للهلال قبل جولتين بفوزه على الاتحاد، لكن فريق المدرب جيسوس لم يستغلها بخسارته أمام القادسية.

الأهلي يستقبل الفتح



وفي يوم الجمعة، يستقبل الأهلي منافسه الفتح الذي حصد أربع نقاط في آخر ثلاث مباريات ليرفع رصيده إلى عشر نقاط مواصلًا سعيه لتجنب الهبوط رغم صعوبة المهمة.

وتحصل فريق المدرب جوزيه غوميز على دفعة بتعادله مع القادسية، لكنه سيصطدم بالأهلي الذي فاز أربع مرات في آخر خمس مباريات ليحتل المركز الخامس وله 35 نقطة.

ويحل الاتفاق ضيفًا على الأخدود يوم السبت، إذ يسعى المدرب سعد الشهري لتحقيق فوزه الثاني تواليًا بعدما حل محل ستيفن جيرارد قبل نحو 24 ساعة من الفوز على الشباب ليتقدم فريقه للمركز 11 وله 22 نقطة.

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