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رياضة

اتحاد جدة يحقق فوزا صعبا على الخلود 4-3 في الدوري السعودي (صور)

اتحاد جدة والخلود
اتحاد جدة والخلود

فاز فريق اتحاد جدة علي نظيره الخلود بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مباريات دوري روشن السعودي.

وسجل أهداف فريق الخلود كل من إيكونج وماوليدا "هدفين" في الدقائق 15 و23 و2+90. 

بينما جاء هدف فريق الاتحاد الاول عن طريق عبد الرحمن عبود في الدقيقة 35 وسجل بيرجوين الهدف الثاني والرابع في الدقيقة 9+45 من ركلة جزاء والدقيقة 63، بينما جاء الهدف الثالث في الدقيقة كادش في الدقيقة 47. 

 

تشكيل الاتحاد ضد الخلود في الدوري السعودي

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي- حسن كادش- دانيلو بيريرا- ميتاج.

خط الوسط: فابينيو- حسام عوار- نجولو كانتي.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين- كريم بنزيما- عبدالرحمن العبود.

ترتيب الاتحاد والخلود في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يتقاسم فريق الاتحاد صدارة الدوري السعودي مع الهلال، برصيد 46 نقطة، بينما يحتل الخلود المركز الـ12 برصيد 19 نقطة.

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