تسول واللاعب مش عايزكم، بشير التابعي يهاجم الزمالك بسبب التفاوض مع رمضان صبحي

الزمالك، انتقد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، دخول مجلس إدارة القلعة البيضاء في مفاوضات مع رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، لضمه في الفترة الحالية.

فشل صفقة كوتيسا

وقال التابعي، في تصريحات تليفزيونية: كولر رافض تواجد علي معلول في الفريق، ولن يشارك في المباريات، وتم قيده بسبب فشل صفقة كوتيسا، وكريم الدبيس، لم ينضج حتى الأن ويحتاج للمشاركة في المباريات".

بشير التابعي، فيتو

إدارة الزمالك أخطأت في ملف ميشالات

وتابع بشير التابعي:" ميشالاك لاعب محترف، ووضعه مختلف، ويجب التواصل مع رئيس نادي أحد السعودي لحل الأزمة، والإدارة أخطأت في التعامل مع الملف".

رمضان صبحي رافض الزمالك

وشدد: " رمضان صبحي رفض الزمالك أكثر من مرة، ورغم ذلك يتم التفاوض معه ولا أعرف (ايه شغل التسول ده)، واللاعب يريد العودة للأهلي".

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