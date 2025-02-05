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رياضة

تعثر صفقة انتقال لاعب بيراميدز لصفوف الزمالك بسبب المقابل المادي

عبد الرحمن مجدي،
عبد الرحمن مجدي، فيتو

الزمالك، كشف مصدر بنادي بيراميدز، عن موافقة إدارة الفريق السماوي على إعارة عبد الرحمن مجدي لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

الزمالك يرفض مطالب بيراميدز المالية

وقال المصدر في تصريحات تليفزيونية إن "بيراميدز وافق على إعارة عبد الرحمن مجدي إلى الزمالك لمدة ٥ أشهر مقابل ١٨ مليون جنيه".

وأضاف أن "الزمالك رفض المقابل المادي وأن الرقم مبالغ فيه جدًا وخاصًة أو اللاعب سيأتي لمدة ٥ أشهر فقط لا غير".

واختتم: "الصفقة حتى الآن معلقة بسبب المقابل المالي الضخم".

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

رحيل محلل أداء الزمالك

من جهة أخرى، كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب رحيل محمد علاء محلل أداء فريق الزمالك عن الجهاز المعاون للسويسري كريستيان جروس.

وأضاف المصدر، محمد علاء محلل أداء فريق الزمالك اعتذر عن استكمال مهمته مع نادي الزمالك وكان أخر تدريب له اليوم مع الفريق.

 

علاء ينتقل لشبيبة القبائل الجزائري

وأضاف: المفاجأة ان سبب اعتذار علاء أنه ليس له دور كبير مع جروس على عكس ما كان يحدث مع جوميز، لذلك وافق على العمل والانتقال للعمل مع الألماني جوزيف زينبارو ضمن الجهاز الفني لشبيبة القبائل الجزائري.

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