الخميس 06 فبراير 2025
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إخماد حريق اندلع بأحد المحلات بـ قليوب

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بمصنع سلك مواعين، فيتو

نشب حريق بأحد المحلات بمنطقة عزبة عريوط التابعة لقرية أبو سنة دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، ودفعت الحماية المدنية بالقليوبية، بسيارات الإطفاء لموقع الحريق تم إخماد الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

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حريق هائل بمصنع سلك مواعين القليوبية

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بمصنع سلك مواعين بمنطقة عزبة عريوط التابعة لقرية أبو سنة دائرة مركز شرطة قليوب.

 

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، لبدء أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق هائل بمصنع سلك مواعين فى عزبة عريوط، ملك كل من "حمادة ومحمود مسعد التركاوي"، ولا توجد إصابات حتى الآن. وتمت السيطرة التامة على الحريق، جارٍ مرحلة التبريد بحضور مدير أمن القليوبية ونائبه المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد رئيس مركز ومدينة قليوب.

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