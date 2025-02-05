كأس ألمانيا، كولن يتقدم بهدف أمام باير ليفركوزن في الشوط الأول

كأس ألمانيا، انتهى الشوط الأول من مباراة باير ليفركوزن أمام نظيره كولن، بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب باي أرينا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس ألمانيا.

هدف التقدم لفريق كولن أحرزه اللاعب داميون داونز في الدقيقة 45.

تشكيل باير ليفركوزين أمام كولن

ودخل فريق باير ليفركوزن مباراته أمام كولن بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ماني كوفاش.

الدفاع: فيصل تابسونا، جوناثان تاه، نوردي موكيلي.

الوسط: جريمالدو، جرانيت شاكا، إسيكييل بالاسيوس، جيريمي فريمبونج.

الهجوم: فلوريان فيرتز، إيمي بوينديا، باتريك شيك.

تشكيل ليفركوزن

ويدافع فريق باير ليفركوزن على لقب البطولة المحلية والتي يحمل لقبها بجانب بطولة الدوري الألماني الممتاز البوندزليجا.

ويسعى كلا الفريقين إلى الفوز وتخطى منافسه للتأهل إلى نصف نهائي الكأس، حيث تمثل المباراة تحديًا كبيرًا ويسعى ليفركوزن لمواصلة الأداء القوي هذا الموسم، بينما يتطلع كولن لإحداث المفاجأة والتأهل على حساب خصم قوي.

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