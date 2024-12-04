كولن يتأهل لربع نهائي كأس ألمانيا بعد فوز مثير على هيرتا برلين

كأس ألمانيا، خطف فريق كولن فوزا مثيرا على ضيفه هيرتا برلين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب راين إينرجي ستاديون، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس ألمانيا.

تقدم فريق هيرتا برلين بهدف ف يالدقيقة 12 عن طريق الجزائري إبراهيم مازا من ركلة جزاء تحصل عليها اللاعب الجزائري وسددها بنجاح، ليمنح فريقه التقدم في نتيجة المباراة.

وفي الدقيقة 25، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ديوفايسيو زيفاويك لاعب هيرتا برلين، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين.

وفي الدقيقة 30، استمر سوء الحظ لفريق هيرتا برلين بعدما سجل فلوريان نيدرلانشي لاعب الفريق هدفا بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل بين الفريقين في ظل عتماد هيرتا برلين على التأمين الدفاعي، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي.

ازدادت الإثارة في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثانين بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة كولن أحرز منها ديان لوبيتشيتش هدف الفوز ليضمن لفريق كولن التأهل إلى ربع نهائي كأس ألمانيا.

فولفسبورج يتأهل لربع نهائي كأس ألمانيا بثلاثية في شباك هوفنهايم

فيما فاز فريق فولفسبورج على نظيره هوفنهايم بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فولكسفاجن أرينا، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس ألمانيا.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، إلا أن فريق فولفسبورج انتفض في الشوط الثاني وأحرز ثلاثية عن طريق كل من دينيس فافرو في الدقيقة 63، جوناس ويند بالدقيقة 67، يانيك غيرهاردت بالدقيقة 85.

بتلك النتيجة يتأهل فريق فولفسبورج إلى ربع نهائي كأس ألمانيا، فيما ودع فريق هوفنهايم المسابقة من دور الـ16.



مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام لايبزيج في كأس ألمانيا

فيما يقود الدولي المصري عمر مرموش هجوم فريقه آينتراخت فرانكفورت في مواجهة نظيره لايبزيج ضمن دور الـ16 من كأس ألمانيا مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب "ريد بول آرينا".

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام لايبزيج



كان آينتراخت فرانكفورت تأهل إلى تلك المرحلة من البطولة عقب فوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين لهدف، في حين أن لايبزيج تأهل إلى دور الـ16 من كأس ألمانيا بعدما فاز على سانت باولي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويعتمد آينتراخت فرانكفورت على خدمات النجم المصري عمر مرموش، حيث يقدم أداءً رائعًا هذا الموسم بعدما سجل 17 هدفًا وصنع 11 في 19 مباراة في مختلف المسابقات.

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