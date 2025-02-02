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رياضة

باير ليفركوزين يفوز على هوفنهايم 3-1 في الدوري الألماني

باير ليفركوزين، فيتو
باير ليفركوزين، فيتو

الدوري الألماني، حقق فريق باير ليفركوزين فوزا مستحقا على ضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب باي أرينا، ضمن مواجهات الجولة الـ20 من الدوري الألماني.

سجل اللاعب فيكتور بونيفاس الهدف الأول في الدقيقة 15، فيما سجل اللاعب جيرمي فريمبونج الهدف الثاني في الدقيقة 19، وأحرز اللاعب باتريك شيك الهدف الثالث في الدقيقة 51.

أما هدف هوفنهايم فسجله اللاعب جيفت أوربان في الدقيقة 63

تشكيل باير ليفركوزين أمام هوفنهايم

دخل فريق باير ليفركوزين مباراته أمام هوفنهايم بتشكيل مكون من:

لوكاس هراديكي - إدمون تابسوبا - جوناثان تاه - بييرو هينكابي - جيرمي فريمبونج - أليكس جارسيا - جرانيت تشاجا - أليخاندرو جريمالدو - ناثان تيلا - فيكتور بونيفاس - فلوريان فيرتز.

تشكيل هوفنهايم أمام باير ليفركوزين

أما فريق هوفنهايم فدخل مباراته أمام باير ليفركوزين بتشكيل مكون من:

 لوكاس فيليب - أرثر تشافيس - روبن هراناتش - كيفين أكبوجوما - ديفيد يوراسيك - دينيس جيجر - فين أولي بيكر - توم بيشوف - أدم هلوزيك - ماريوس بيتلر - إرنجان يارديمجيه 

ترتيب الفريقين في الدوري الألماني

بهذه النتيجة رفع باير ليفركوزين رصيده من النقاط إلى 45 نقطة في المركز الثاني جمعها في 20 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراة واحدة.

أما فريق هوفنهايم فيحتل المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة، حيث خاض 20 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في ست مباريات، فيما خسر 1- مباريات.

 

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