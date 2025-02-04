ميلان الإيطالي يعلن التعاقد مع جواو فيليكس

أعلن نادي ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم البرتغالي جواو فيلكس من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



وانضم فيلكس إلى تشيلسي قادما من أتلتيكو مدريد في أغسطس في صفقة مدتها سبع سنوات مقابل 46 مليون جنيه إسترليني (57.16 مليون دولار) لكن اللاعب (25 عاما) لم يشارك كثيرا في فترته الثانية مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ انضمامه إلى تشيلسي، شارك فيلكس أساسيا في ثلاث مباريات فقط بالدوري رغم أنه هز الشباك في أول مباراة له مع النادي أمام وولفرهامبتون واندرارز وهو هدفه الوحيد في الدوري هذا الموسم.

وفي ميلان، سيعمل فيلكس مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

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