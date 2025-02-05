سيد عيد يعلن قائمة بتروجت لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

أعلن سيد عيد المدير الفني لنادي بتروجت، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الأهلي غدًا الخميس، على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

قائمة بتروجت أمام الأهلي في الدوري المصري

وضمت قائمة بتروجت أمام الأهلي في الدوري المصري كلا من:

حراسة المرمى: عمرو صلاح، محمد خليفة، محمد فوزي

خط الدفاع: محمود شديد،عبدالله محمود،توفيق محمد،هادي رياض، أحمد بحبح،إسلام عبدالله، خالد ابو زيادة.

خط الوسط: مصطفى الجمل، محمد علي، رشاد المتولي،محمد إبراهيم دودو، أدهم حامد، بدر موسى، عبدالعزيز السيد، زياد فرج.

خط الهجوم: شيكودي جبريل،إسلام هشام،أحمد فاروق، إسماعيل بامبا

فيما أعلن مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة بتروجت المقرر أن تقام بينهما مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بتروجيت

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر استعداداته اليوم لمواجهة بتروجت غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، وبدأ بتدريبات بدنية خفيفة قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات الخططية.

خاض حراس المرمى مرانًا قويُّا تحت إشراف ميشيل يانكون، قبل الانضمام للمشاركة في مجموعة من التدريبات التخصصية اختتمها بتقسيمة كرة قوية.

وواصل كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها وذلك علي هامش مران الفريق.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بتروجيت

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: رامي ربيعة، مصطفى العش، محمد هاني، كريم الدبيس.

في خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: إمام عاشور، حسين الشحات، جراديشار.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حارس الفريق أمام بتروجيت غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستمر مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي في حراسة عرين القلعة الحمراء خلال مواجهة بتورجيت في الدوري المصري الممتاز على حساب محمد الشناوي الذي يفضل المدرب السويسري مارسيل كولر الاستمرار في إراحته.

استمرار غياب خماسي الأهلي أمام بتروجيت

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود خمسة لاعبين خلال مواجهة بتروجيت،ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل أشرف داري و ياسر إبراهيم وطاهر محمد ووسام أبو علي ويحيى عطية الله الغياب عن الأهلي خلال مواجهة بتروجيت وذلك بسبب الإصابات التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية.

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

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