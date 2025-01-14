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رئيس جامعة الفيوم: مصابو حادث يوسف الصديق يحتفظون بتقديراتهم بامتحانات الصيف

جامعة الفيوم، فيتو
جامعة الفيوم، فيتو

أكد الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن الطلاب المصابين في حادث يوسف الصديق يحتفظون بتقديراتهم في امتحان الصيف، شرط أن يقدم الطالب أو ولي أمره ما يفيد بأنه تعرض لحادث سير، سواء محضر الشرطة أو خطاب من المستشفي التي يعالج فيها موجه الي كلية الطالب.

وتابع رئيس الجامعة في تصريحات خاصة، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تسير في هدوء، ويتابع العمداء ونواب رئيس الجامعة أعمال الامتحانات بشكل دائم، وسيتم إعلان النتائج علي موقع الجامعة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والؤصد.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

كان اللواء احمد عزت  مدير  أمن الفيوم، قد تلقي  إخطارا  من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق يفيد بانقلاب سيارة أجري محمله بالركاب، بطريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل قرية تونس، ووجود مصابين، وانتقلت قوة من المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع طالبة وإصابة 12آخرين منهم 9 طلاب كانوا في طريقهم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الاول، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تبين وفاة طالبة تم إيداعها ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى ذاته تحت تصرف النيابة العامة.

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وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وقرر انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير مفصل بحالة السيارة، ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة، وتحديد مسئولية السائق عن الحداث، وتولي التحقيق.

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