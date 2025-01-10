ورش فوانيس رمضان بالسيدة زينب تستعد لموسم 2025.. الأسعار تبدأ من 40 جنيها.. وأحد العمال: نستعد منذ نهاية جمادى الآخرة.. وابتكار منتجات جديدة «أبرز التحديات»

يُعد الفانوس أحد أقدم رموز الاحتفال الشعبي في مصر خلال شهر رمضان، حيث يستعد العديد من الحرفيين في ورش الفوانيس بالسيدة زينب، تحديدًا في منطقة بركة الفيل، لإنتاج الفوانيس وتوزيعها على الأسواق استعدادًا لاستقبال الشهر الفضيل، وتختلف أشكال الفوانيس وأحجامها من موسم لآخر، وتظل عملية تصنيعها محاطة بالكثير من الجهد والإبداع، إذ لا يُعد الفانوس مجرد منتج تقليدي، بل عنصرًا أساسيًا في تحضيرات المصريين لشهر رمضان المبارك.

بداية صناعة الفوانيس في مصر

ويعود تاريخ صناعة الفوانيس في مصر إلى العصور الإسلامية، حيث كانت تستخدم لإضاءة الطرقات في ليالي رمضان. ومع مرور الزمن، أصبح الفانوس رمزًا رئيسيًا للاحتفال بشهر رمضان في البيوت والشوارع المصرية. اليوم، تستمر الورش في المنطقة الشعبية بسيدة زينب في تصنيع هذا التراث الشعبي، وتعد هذه الورش قلب صناعة الفوانيس في مصر، حيث يقوم الصناع بتحضير كميات كبيرة من الفوانيس التي يتم بيعها في الأسواق قبيل الشهر الكريم.

الاستعداد للموسم

وفي حديث أحد الحرفيين في الورشة، أكد أن الاستعداد لصناعة الفوانيس يبدأ عقب عيد الأضحى المبارك، وبالتحديد في نهاية شهر جمادي الثاني، أي قبل شهرين من حلول رمضان، هذه الفترة تتطلب تحضير المواد الخام وتجهيز التصاميم المختلفة لتلبية احتياجات السوق.

المواد الخام المستخدمة في صناعة الفوانيس

يتطلب تصنيع الفانوس المصري العديد من المواد الخام، أهمها الصفيح والزجاج والأزير (معدن مرن يُستخدم في تشكيل الفوانيس) بالإضافة إلى الألفونية والطباعة التي تضاف لتزيين الفوانيس. يجمع الفانوس بين الحرف التقليدية والمبتكرة، ويُصنع باستخدام تقنيات حديثة تتماشى مع العصر.

هل يتم تطوير المنتجات؟

في الوقت الذي يظل فيه الفانوس هو المنتج الرئيسي، يشير الصناع إلى أن هناك دائمًا حاجة لتطوير المنتج. حيث يتم إضافة شخصيات جديدة أو أشكال مبتكرة تبعث السعادة وتواكب ذوق العصر. كما يوضح أحد الصناع: "الفانوس ليس مجرد شكل تقليدي، بل يجب أن يعكس تطور المجتمع، ويجب أن يحتوي على أفكار جديدة تُعزز من البهجة والسعادة بين الناس".

مراحل تصنيع الفانوس

وتمر صناعة الفانوس بعدة مراحل دقيقة لضمان جودته، تبدأ بقياسات الزجاج والصفيح، ثم يتم تخريم الصفيح ووضعه على "كبس" ليتناسب مع المقاسات المطلوبة. بعد هذه المرحلة، يُضاف الزجاج وتُطبع الألوان والزخارف التي تضفي الجمال على الفانوس، ثم يتم تجميعه ليكتمل في شكله النهائي.

أسعار الفوانيس وتفاوتها

وتختلف أسعار الفوانيس من نوع لآخر وفقًا لحجمها وجودتها. مثلًا، الفانوس الكبير الذي قد يصل ارتفاعه إلى 2 متر، يتراوح سعره بين 400 إلى 600 جنيه. أما فوانيس الأطفال فهي أقل تكلفة حيث يبدأ سعرها من 40 جنيهًا. كذلك، يتوفر الفانوس المصمم للبلكونة بسعر يصل إلى 140 جنيهًا، بينما توجد فوانيس ضخمة يصل ارتفاعها إلى 3 أو 4 متر. تتأثر الأسعار بالمواد الخام المستخدمة وحجم الفانوس.

الوقت المستغرق في صناعة الفانوس

ويختلف الوقت الذي يستغرقه صناعة الفانوس بحسب حجمه. الفوانيس الصغيرة يمكن أن تُصنع في مدة قصيرة، بينما الفوانيس الكبيرة قد تحتاج إلى وقت أطول قد يصل إلى عدة أسابيع، خاصة إذا كانت تحتوي على تفاصيل معقدة.

استعداد السوق لاستقبال الفوانيس

ويبدأ أصحاب المصانع في تجهيز منتجاتهم بداية من أول شهر رجب، ويحرصون على طرح الفوانيس في الأسواق قبل حلول شهر رمضان لضمان توافرها بكميات كافية. وهذا يساعد على تجنب أي أزمة في السوق بسبب نقص الفوانيس في وقت قريب من بداية الشهر الكريم.

أنواع الفوانيس الرمضانية

وتتنوع أشكال الفوانيس وتختلف في تسمياتها، مثل فانوس الأطفال، وفانوس مخمس، وفانوس مدلايا، بالإضافة إلى فانوس فاروق، الذي كان يحمل اسم ملك مصر في العهد الملكي، الملك فاروق. وكل نوع له مكانته الخاصة في الاحتفالات المصرية الرمضانية، ويظل الفانوس المصري من أروع مظاهر التقاليد التي تزين ليالي رمضان في مصر.

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