«السف» حرفة يدوية إماراتية تتحدى الحداثة، «أم سيف» تروي قصتها مع تراث بلادها (فيديو وصور)

يعتز المواطن الإماراتي بتراثه وثقافته العريقة، التي تنبض بالحياة في تفاصيل حياته اليومية، مجسدة هويته العربية الأصيلة، فالأزياء التقليدية ما زالت تحمل طابعها التراثي، حيث ترتدي النساء الإماراتيات البرقع والشيلة في المناسبات، ويرقص الرجال بالعصي، محاكاةً لما كان يفعله الأجداد في الماضي.

حوار مع أم سيف.. حارسة التراث الإماراتي

في لقاء خاص مع "فيتو" تحدثت أم سيف، إحدى السيدات الإماراتيات اللواتي ما زلن متمسكات بالحرف اليدوية والزي التقليدي. أكدت أم سيف أهمية نقل التراث بين الأجيال للحفاظ على هويتهم الوطنية وترسيخ قيم الأصالة في النفوس.

حرفة "السف".. فن من سعف النخيل

وتُعتبر حرفة "السف" واحدة من أبرز الفنون التقليدية التي لا تزال حية في الإمارات، وتوضح أم سيف أن هذه الحرفة تتضمن جمع سعف النخيل الأخضر، ثم تجفيفه وصبغه بألوان زاهية ليُستخدم في صناعة منتجات يدوية مثل سلال الطعام، وحقائب اليد، وحتى جرابات الهواتف المحمولة.

حرف أخرى تعكس الروح الإماراتية

إلى جانب "السف"، تُعتبر حرفة البخور والعطور من الفنون التقليدية التي تحمل عبق الماضي. كما تحدثت أم سيف عن حرفة "التلي" وهي نوع من التطريز اليدوي الذي يُستخدم لتزيين ملابس النساء، خاصة في المناسبات التراثية.

التراث الإماراتي.. مسؤولية الأجيال القادمة

وتختتم أم سيف حديثها بالتأكيد على أن الحفاظ على التراث مسؤولية الجميع، مشيرة إلى أن الحرف اليدوية ليست مجرد وسيلة للزينة أو الاستخدام، بل هي وسيلة للحفاظ على الهوية ونقلها للأجيال القادمة.

التراث الإماراتي ليس مجرد ماضٍ عريق، بل هو نبض الحاضر وروح المستقبل، إذ يعكس قوة الهوية الوطنية، ويثبت أن الأصالة يمكن أن تظل نابضة بالحياة وسط تطورات العصر.

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