جامعة عين شمس تنظم الملتقى التدريبي الأول لاتحاد الطلاب

نظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس "الملتقى التدريبي الأول لاتحاد طلاب الجامعة"، خلال إجازة نصف العام ـ تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وفي اطار رؤية الجامعة لرفع وعي الطلاب وبناء شخصيتهم وهويتهم الجامعية لبناء جيل واعٍ وقادر على المساهمة في تنمية المجتمع تمهيدا لإعداد خطة النشاط السنوية للعام الجاري .

جاء ذلك بحضور وسام خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة ومحمد منصور نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ومجلس اتحاد طلاب الجامعة كاملا.

وتضمنت التدريبات عددا من اللقاءات والمحاضرات التوعوية على يد نخبة من المدربين والمتخصصين والإداريين مديري الإدارات العامة بالجامعة.

وتناولت تلك اللقاءات الآتي: مناقشة بعض مواد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية،

لائحة الاتحادات الطلابية،لائحة التكافل وسبل الدعم الطلاب، الآليات القانونية والإدارية لتنفيذ الانشطة الطلابية بداية من التجهيزات الادارية وحتى التنفيذ الفعلي.

كما عُقد على هامش الملتقى مؤتمرا طلابيا بحضور ١٠٠ طالب من ممثلين اتحادات طلاب الكليات، لمناقشة آليات تطوير النشاط والوقوف على مشكلات النشاط في كليات الجامعة.

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