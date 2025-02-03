الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة عين شمس تنظم الملتقى التدريبي الأول لاتحاد الطلاب

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
ads

نظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس "الملتقى التدريبي  الأول لاتحاد طلاب الجامعة"،  خلال إجازة نصف العام ـ  تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وفي اطار رؤية الجامعة لرفع وعي الطلاب وبناء شخصيتهم وهويتهم الجامعية لبناء جيل واعٍ وقادر على المساهمة في تنمية المجتمع تمهيدا لإعداد خطة النشاط السنوية للعام الجاري . 

جاء ذلك بحضور وسام خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة ومحمد منصور نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ومجلس اتحاد طلاب الجامعة كاملا. 
وتضمنت التدريبات عددا من اللقاءات والمحاضرات التوعوية على يد نخبة من المدربين والمتخصصين والإداريين مديري الإدارات العامة بالجامعة.

 

 وتناولت تلك اللقاءات  الآتي: مناقشة بعض مواد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، 
لائحة الاتحادات الطلابية،لائحة التكافل وسبل الدعم الطلاب، الآليات القانونية والإدارية لتنفيذ الانشطة الطلابية بداية من التجهيزات الادارية وحتى التنفيذ الفعلي. 

كما عُقد على هامش الملتقى مؤتمرا طلابيا بحضور ١٠٠ طالب من ممثلين اتحادات طلاب الكليات، لمناقشة آليات تطوير النشاط والوقوف على مشكلات النشاط في كليات الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس اتحاد طلاب جامعة عين شمس اتحادات الطلاب اجازة نصف العام الاتحادات الطلابية الأنشطة الطلابية رئيس جامعة عين شمس

مواد متعلقة

وداعا دكتور سامي عبد العزيز جراح الإعلام العربي "بروفايل"

وزير التعليم العالي ينعي الدكتور سامي عبد العزيز

وفاة الدكتور سامي عبد العزيز العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة

إعلان مهم من جامعة عين شمس حول الدورات المرشحة لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد

المعهد القومي للمعايرة يناقش تحديات تخزين الهيدروجين الأخضر

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يفتح باب التسجيل ببرنامج تأهيل الباحثين

انطلاق المؤتمر 25 لطب الأطفال بعين شمس

التعليم العالي: انطلاق المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية
ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين، 3340 جنيها لهذا العيار

أول تعليق من كانييه ويست على ظهور زوجته عارية في حفل جرامي

الإسكان تعلن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب للبيع بمدينة العبور

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة في قانون العمل

الملاذ الآمن، ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

الشرع يغادر السعودية في ختام أول محطة خارجية له

منوعات

المزيد

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق شارع الأهرام بالجيزة لمدة 6 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

«فسوف تعلمون من يأتيه العذاب»، الشعراوي يوضح ثقة سيدنا نوح في الله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية