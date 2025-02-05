تقديم الخدمة الطبية لـ2300 مواطن خلال قافلة علاجية بالشرقية

انتهت اليوم الأربعاء، فعاليات القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية ميت معلا، بمركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

تسجيل الرقم القومي للمريض

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، إن الدكتور هاني جميعة أوضح بأنه تم خلال هذه القافلة تفعيل التسجيل الإلكتروني للحالات المترددة بالرقم القومي للمرة الأولى بمنظومة القوافل الطبية على مستوى الجمهورية.

القافلة ضمت 11 عيادة وعشر تخصصات

وأشار إلى أن القافلة اشتملت على ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

توقيع الكشف الطبى على 2295 مريضا

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الفرق الطبية بالقافلة قامت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٢٩٥ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٥ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

جلسات توعية وتثقيفية لاهالى القرية

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها وذلك ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وحازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين المقيمين بالمناطق النائية.

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