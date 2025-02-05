الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تقديم الخدمة الطبية لـ2300 مواطن خلال قافلة علاجية بالشرقية

تقديم الخدمة الطبية
تقديم الخدمة الطبية لـ2300 مواطن خلال قافلة علاجية بالشرقية

انتهت اليوم الأربعاء، فعاليات القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية ميت معلا، بمركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

صحة الشرقية: تنظيم قافلة طبية شاملة بالعاشر من رمضان

تسجيل الرقم القومي للمريض

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، إن الدكتور هاني جميعة أوضح بأنه تم خلال هذه القافلة تفعيل التسجيل الإلكتروني للحالات المترددة بالرقم القومي للمرة الأولى بمنظومة القوافل الطبية على مستوى الجمهورية.

القافلة ضمت 11 عيادة وعشر تخصصات 

 وأشار إلى أن القافلة اشتملت على ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

 

توقيع الكشف الطبى على 2295 مريضا

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الفرق الطبية بالقافلة قامت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٢٩٥ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٥ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.  

صحة الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية

جلسات توعية وتثقيفية لاهالى القرية 

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها وذلك   ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وحازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين المقيمين بالمناطق النائية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اساليب مكافحة العدوى تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة قرية ميت معلا ببلبيس استمرت لمدة يومان اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية سلامة المواطنين الأطقم الطبية

مواد متعلقة

صحة الشرقية: تنظيم قافلة طبية شاملة بالعاشر من رمضان

صحة الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية

صحة الشرقية تعلن توفير الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم بالمنازل

وكيل صحة الشرقية يبحث سبل التعاون مع كلية طب الزقازيق

ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 81.3%

زيادة جديدة لهذه الفئات من أصحاب المعاشات في شهر مارس المقبل

اقتراحان داخل الأهلي لترضية علي معلول

إضافة التجمع السابع، الحكومة توافق على تعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة

اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2025

رئيس الوزراء: حزمة زيادة المرتبات قيد العرض على الرئيس

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

منوعات

المزيد

ضبط لص سرق 3 كيلو ذهب بعد اختبائه 3 أيام في فتحة تهوية

توقيع أطول عقوبة على مواطن أمريكي بسبب إساءة معاملة الحيوانات

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء 5-2-2025 في البورصات العالمية

سعر الأرز اليوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025

أسعار الشوفان، تعرف على أسعار الشوفان اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصاد الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ12 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء بين الأذان والإقامة لتفريج الهموم والكروب

تفسير حلم خروج الدم من العين في المنام وعلاقته بالندم الشديد

موالد أولياء الله الصالحين بالأقصر في شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية