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حوادث

الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة نقل من أعلى كوبري دفرة بالغربية

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

حصلت "فيتو" على الصور الأولى لواقعة مصرع شخصين في انقلاب سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري دفرة - كفر الزيات بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

مصرع شخصين إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري بالغربية

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بلاغ للأجهزة الأمنية 

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت إخطارا بورد بلاغ يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري دفرة - كفر الزيات وأنباء عن مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بدائرة مركز طنطا ورجال المرور وتم الدفع بـ معدات ثقيلة و3 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ وتبين انقلاب سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري دفرة وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وهما: محمد.س.ع.ع. يبلغ من العمر 19 عاما ويوسف.ا.ش ويبلغ من العمر 18 عاما، وجرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي. 

 

 

مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

وأقدم شخص على قتل آخر في قرية شرشابة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، حيث أطلق عليه طلقًا ناريًّا بعد أن أعد له كمينًا نتيجة لخلافات سابقة بينهما.

بلاغ للأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل المدعو “حسام محمد خليفه” على يد “أحمد العوضي” إثر إصابته بعيار ناري في أحد شوارع القرية.

مشادة مع الجاني

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن القتيل كان قد دخل في مشادة مع الجاني في وقت سابق، وتفاقمت الخلافات بينهما حتى قرر الجاني الانتقام منه.

وقد أعد الجاني كمينًا للضحية، وعندما اقترب منه، أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجاري ضبط الجاني.

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