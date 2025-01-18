إصابة سيدة مسنة سقطت داخل بالوعة صرف صحى بالغربية

أصيبت سيدة بكسور بعد سقوطها داخل بالوعة صرف صحى بمنطقة التأمين الصحي بمدينة السنطة في محافظة الغربية، وتم انتشال المصابة من داخل البالوعة بعمق 12 مترا.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغا من نقطة شرطة مستشفى السنطة إخطارا يفيد بإصابة سيدة تدعي "أخوات السيد حسن عماره" 75 عام في بئر للصرف الصحي داخل منطقة التأمين الصحي بدائرة المركز.

تم تحرير المحضر اللازم لتتولى النيابة التحقيقات.



بينهم طالبان، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وملاكي بالغربية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم طالبين، إثر تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الدلجمون – كفر الزيات بالغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وكانت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة.

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث لمتابعة سير التحقيقات.

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