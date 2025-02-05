الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخصين إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري بالغربية

مصرع شخصين اثر انقلاب
مصرع شخصين اثر انقلاب سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري بالغربية

لقى شخصين مصرعهما في انقلاب سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري دفرة - كفر الزيات بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

منطقة الغربية الأزهرية تعلن أسماء المقبولين في مسابقة معلمي الحصة

مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم تريلا بموتوسيكل بطريق طنطا- المحلة (صور)

بلاغ للأجهزة الأمنية 

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت إخطارا بورد بلاغ يفيد انقلاب سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري دفرة - كفر الزيات وأنباء عن مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بدائرة مركز طنطا ورجال المرور وتم الدفع بـ معدات ثقيلة و3  سيارات إسعاف إلى محل البلاغ وتبين انقلاب سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري دفرة وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وهما: محمد.س.ع.ع. يبلغ من العمر 19 عاما ويوسف.ا.ش ويبلغ من العمر 18 عاما، وجرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

أقدم شخص على قتل آخر في قرية شرشابة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، حيث أطلق عليه طلقًا ناريًّا بعد أن أعد له كمينًا نتيجة لخلافات سابقة بينهما.

بلاغ للأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل المدعو “حسام محمد خليفه” على يد “أحمد العوضي” إثر إصابته بعيار ناري في أحد شوارع القرية.

مشادة مع الجاني

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن القتيل كان قد دخل في مشادة مع الجاني في وقت سابق، وتفاقمت الخلافات بينهما حتى قرر الجاني الانتقام منه.

وقد أعد الجاني كمينًا للضحية، وعندما اقترب منه، أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا في الحال.

 

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجاري ضبط الجاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم تريلا بموتوسيكل بطريق طنطا- المحلة (صور)

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي بدراجه نارية بالغربية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم مروع بالغربية
ads

الأكثر قراءة

زيادة جديدة لهذه الفئات من أصحاب المعاشات في شهر مارس المقبل

اقتراحان داخل الأهلي لترضية علي معلول

اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2025

سعر الذهب عيار 21، الجنون يصيب الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الأرز اليوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025

نشاط زلزالي ينذر بكارثة، خبير يكشف تأثيره على مصر ومخاوف من هبوط قاع البحر المتوسط

طقس اليوم، متابعة دقيقة لحالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة الكبرى

بيان عاجل من الجامعة العربية بشأن سيناريو ترامب لتهجير الفلسطينيين

منوعات

المزيد

ضبط لص سرق 3 كيلو ذهب بعد اختبائه 3 أيام في فتحة تهوية

توقيع أطول عقوبة على مواطن أمريكي بسبب إساءة معاملة الحيوانات

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء 5-2-2025 في البورصات العالمية

سعر الأرز اليوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025

أسعار الشوفان، تعرف على أسعار الشوفان اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصاد الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ12 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خروج الدم من العين في المنام وعلاقته بالندم الشديد

موالد أولياء الله الصالحين بالأقصر في شهر شعبان

تفسير رؤية كعك العيد في المنام وعلاقتها بقدوم السعادة والفرح

المزيد
الجريدة الرسمية