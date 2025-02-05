عبدالله السعيد يؤدي تدريبات تأهيلية في مران الزمالك

يواصل عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية خلال الفترة المُقبلة.

ويؤدي عبد الله السعيد برنامجًا تأهيليًا خاصًا خلال الفترة الحالية، تحت إشراف الجهاز الطبي، في ظل الإصابة التي يعاني منها

وكانت عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس راحة للاعب من التدريبات الجماعية خلال هذه الفترة حتي يتم تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام لاعبو الفريق بأداء العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، بالإضافة خوض فقرة باستخدام الكرة.

وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة التأهيلية وقام بالاطمئنان على حالة اللاعبين قبل المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي بعد غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي تنطلق غدا.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلى فى السابعة مساء بعد غد الجمعة باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدوري المصري.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمباريات نارية في شهر فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير الجاري جميعها في الدوري الممتاز ويأتي أبرزها مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

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