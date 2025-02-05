سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى (صور)

حالة الطقس فى القاهرة، شهدت مناطق متفرقة في القاهرة والجيزة منذ قليل سقوط أمطار خفيفة وسط نشاط للرياح على بعض المناطق.

درجة الحرارة اليوم فى القاهرة

ومن المتوقع ان تصل درجة الحرارة فى القاهرة، 12 للصغرى و19 للعظمى.

الطقس فى الجيزة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس فى الجيزة حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليل، وتكون درجات الحرارة المتوقعة بالجيزة: الصغرى 10 والعظمى 20.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح من 50:35 كم/ ساعةقد تكون قد مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ويصل ارتفاع الأمواج من 4: 6 متر وتصل سرعة الرياح من 60: 80 كيلو متر فى الساعة وذلك من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبلة.

كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية اعتبارا من ليل الأربعاء حتى صباح يوم الجمعة، حيث يصل ارتفاع الأمواج من 3: 4.5 متر

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