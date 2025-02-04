48 ساعة عواصف تنتظر البلاد.. رياح وأتربة ورمال على محافظة البحر الأحمر وسيناء.. انخفاض درجات الحرارة حتى 3درجات مئوية.. امطار متفاوتة الشدة.. ارتفاع الأمواج يصل ل6متر بالبحر المتوسط

حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تضرب البلاد غدا وتستمر لمدة يومين، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين وطالبت المسئولين باتخاذ التدابير اللازمة.



طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاربعاء، حيث يسود طقس مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب سيناء،شديد للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.



الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى والسواحل الشمالية و معتدلا على شمال الصعيد و مائلا للدفء على جنوب سيناء ودافئا على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.



الظواهر الجوية المتوقعة غدا



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدا الاربعاء ويكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح من 50:35 كيلو متر فى ساعةقد تكون قد مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.



أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متفاوتة الشدة غدا بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء، قد تمتد خفيفة مساءً الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ويصل ارتفاع الأمواج من 4: 6 متر وتصل سرعة الرياح من 60: 80 كيلو متر فى الساعة وذلك من غدا الأربعاء وحتى الجمعة المقبلة وحذرت هيئة الارصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية اعتبارا من ليل الأربعاء حتى صباح يوم الجمعة، حيث يصل ارتفاع الأمواج من 3: 4.5 متر



وأعلن محمود شاهين، رئيس غرفة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية.





حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاربعاء





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاربعاء، حيث يسود طقس مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب سيناء ،شديد للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 18

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 18

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 19

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 26

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