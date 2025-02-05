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طقس اليوم، متابعة دقيقة لحالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة الكبرى

حالة الطقس فى القاهرة
حالة الطقس فى القاهرة اليوم، فيتو

حالة الطقس فى القاهرة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية سكان القاهرة الكبرى من الانخداع بحالة الاستقرار التي تشهدها الأحوال الجوية نهارا، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة مساء وانخفاض درجات الحرارة ليلا.

درجة الحرارة اليوم في القاهرة

وتكون درجة الحرارة المتوقعة فى القاهرة، درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19.

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حالة الطقس اليوم، الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 فبراير

الطقس فى الجيزة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس فى الجيزة  حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وتكون درجات الحرارة المتوقعة بالجيزة درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20.

الطقس فى القاهرة، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على  جنوب البلاد، شديد للبرودة  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

طقس اليوم، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح من 50:35 كم/ ساعة قد تكون قد مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويصل ارتفاع الأمواج من 4: 6 متر وتصل سرعة الرياح من 60: 80 كيلو متر فى الساعة وذلك من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبلة.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية اعتبارا من ليل الأربعاء حتى صباح يوم  الجمعة، حيث يصل ارتفاع الأمواج من 3: 4.5 متر

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