الأربعاء 05 فبراير 2025
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خارج الحدود

روسيا تعلق على تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين

المتحدث باسم الكرملين،
المتحدث باسم الكرملين، فيتو

قال الكرملين في بيانه اليوم الأربعاء، إنه يعتمد على مفهوم الأمم المتحدة بشأن التسوية في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، مضيفا "نعتبر ذلك الحل هو الوحيد الممكن".

الكرملين يعلق على تصريحات ترامب 

وأضاف الكرملين في بيانه: "سمعنا كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعادة توطين سكان غزة، لكننا ننطلق من حقيقة أن الدول العربية لا تقبل هذه الفكرة".

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الصحفيين ترفض وتدين تصريحات ترامب بالسيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين

قال المبعوث الأوروبي الخاص للشرق الأوسط، سفن كوبمانس، اليوم الأربعاء: إن هناك حل واحد فقط وهو دولتان إسرائيلية وفلسطينية آمنتان تتمتعان بالسيادة، وذلك  تعليقا على قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك حل واحد بغزة وهو مغادرة سكانها.

المبعوث الأوروبي للشرق الأوسط يعلق على تصريحات ترامب 

وشدد سفن كوبمانس على أن الأمن الحقيقي لا يأتي إلا من خلال السلام الحقيقي.

ولاقت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسيطرة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه رفض وإدانات.

رفض وإدانات من الحلفاء والخصوم لاقتراح ترامب 
 

وجاء اقتراح ترامب في مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ببناء مستوطنات جديدة للفلسطينيين خارج قطاع غزة، وأن تتولى الولايات المتحدة إعادة  تطوير الأراضي التي مزقتها الحرب وتحويلها إلى ريفييرا الشرق الأوسط.

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الكرملين ترامب الأمم المتحدة غزة

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