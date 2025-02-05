الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 6 شركات ومكاتب سياحة بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط 6 شركات ومكاتب
ضبط 6 شركات ومكاتب سياحة بدون ترخيص لنصبهم على راغبى الحج

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 6 شركات ومكاتب سياحة بدون ترخيص بتهمة النصب على راغبى الحج والعمرة.

 

نصب على راغبى الحج والعمرة

 

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 4 شركات، 2 مكتب “بدون ترخيص”، بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلهم على تأشيرات وبرامج لرحلات دينية  وإيصالات استلام نقدية وكروت دعائية ولافتات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).

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