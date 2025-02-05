محافظ الفيوم يناقش الإجراءات المتعلقة بمسار القطار الكهربائي في نطاق المحافظة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعا لمتابعة ماتم انجازه من أعمال تخص الدارة المحلية في مشروع انشاء مسار القطار الكهربائي السريع بنطاق المحافظة، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالمشروع، والمناطق المتداخلة مع مسار القطار، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

الإجراءات المتعلقة بمسار القطاري ومحطتي الفيوم والعياط

تابع محافظ الفيوم، مع ممثلي الوحدات الإدارية بالمحافظة، كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مسار القطار الكهربائي السريع بنطاق المحافظة، بطول 87 كيلو مترا، ومحطتي " الفيوم بني سويف" بمنطقة دمو، و" العياط" بالوحدة المحلية لقرية المظاطلي بمركز طامية، وأعمال الرفع والتدقيق المساحي لمسار القطار، كما تم مناقشة ما تم تنفيذه من أعمال.

وأكد محافظ الفيوم، أن مشروع القطار الكهربائي السريع يُعد من أهم المشروعات القومية، التى تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي لمصر وتحويلها إلى مركز إقليمي، إضافة لدوره الهام فى تخفيف أعباء السفر والانتقال ما بين محافظات الصعيد والوجه البحرى، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع لخدمة المواطنين بالمحافظات التي يمر بها المشروع.

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