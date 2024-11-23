إذاعة القرآن الكريم تحتفل بذكرى رحيل الشيخ محمود خليل الحصري

تحيي إذاعة القرآن الكريم ذكرى رحيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري الذي رحل عن عالمنا فى 24 نوفمبر من عام 1980، ويعد أحد أعلام هذا المجال البارزين، من مواليد قرية شبرا النملة، طنطا، محافظة الغربية، له العديد من المصاحف المسجلة بروايات مختلفة.

كان والده قبل ولادته قد انتقل من محافظة الفيوم إلى هذه القرية التي ولد فيها. وهو قارئ قرآن مصري أجاد قراءة القرآن الكريم بالقراءات العشر.

وتخصص إذاعة القرآن الكريم مجموعة من التلاوات للقارئ محمود خليل الحصري إحياءً لذكراه.

حيث تذاع عبر موجات شبكة إذاعة القرآن الكريم تلاواته فى المواعيد التالية:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الشورى 10ق



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسرمن سورة الإسراء 30 ق

04: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسرمن سورة يس30ق

47: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسرمن سورة الفرقان 30ق



تقدمة التلاوة د/ محمد زناتى 5ق الساعة 14:41

مصحف مجود للشيخ / محمود خليل الحصرى من سورة العنكبوت 29ق

18:22( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /محمود خليل الحصرى وما تيسرمن سورة القصص 30ق

19:35( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسرمن سورة التوبة 30ق

22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسرمن سورتى الحجرات- الذاريات 30ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة غافر 42ق

وتختتم فى تمام الساعة الــ 03:40 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا