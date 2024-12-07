مركز العزيمة بالمنيا سقط من ذاكرة منصات الإعلام!

يزعجني أن تكون اهتمامات منصات التواصل الاجتماعي، وأثير بعض الإذاعات، وأبواق بعض الفضائيات تدور في رحى طلاق فنانة أو ظهور شبيه لفنان أو حبس فنان أو تصوير مراسم جنازة أحد المشاهير، ربما هذا بعيدا عما درسته في دبلومة الإعلام التنموي الحاصل عليها من نيودلهي في صيف 2018..

حيث إن الهدف الأسمى للإعلام أن يكون مرآة صادقة للمجتمع، وهو ما يميز جانب كبير من الطرح الإعلامي في الهند، حيث تعطي مزيدا من الاهتمام للصحافة الاستقصائية والإعلام التنموي بما يحول أفراد المجتمع إلى عناصر مساندة للعملية التنموية، ويكون للإعلام دور حقيقي للنهوض بالمجتمع.



أود أن يكون مقالي على أحد أهم الكيانات الخاصة بمكافحة الإدمان والمركز الأول في مكافحة وعلاج الإدمان في صعيد مصر، والذي لا يعرفه ولم تصل معلومات عنه للسواد الأعظم من أهالينا في الصعيد، رغم أن المركز يقدم خدماته القيمة في سرية تامة وبالمجان، ويقع المركز في قرية العزيمة بمركز سمالوط محافظة المنيا، تحت إدارة قيادة نسائية متميزة هي الدكتورة نيفين فكري.

ويُعد مركز العزيمة الذي افتتح في ربيع 2019 تابعا لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان كأحد مجهودات الدولة لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات، من خلال برامج تأهيل نفسي وتأهيل رياضي، بالإضافة إلى العلاج بالعمل حيث يتضمن المركز العديد من الورش، ويستقبل المركز الحالات يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، وذلك بعد الاتصال والتنسيق من خلال الخط الساخن 16023.

وهنا ما زلت أؤكد على أهمية الجانب الإعلامي في شقين، الأول خاص بالتنويه المستمر على خطورة الإدمان وتعاطي المخدرات، وإبراز الجانب السلبي للمخدرات دينيا واجتماعيًا وصحيًا، ثانيًا كسر حاجز الخوف من الإبلاغ عن حالات التعاطي من خلال الخط الساخن، خاصة في ظل توفر العلاج المجاني والسرية التامة..

وما زالت المبادرة التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي منذ حوالي 6 سنين بمشاركة النجم المصري محمد صلاح بمثابة الحجر الذي حرك المياة الراكدة في رفع نسبة الاستجابة للخضوع للعلاج من خلال مراكز مكافحة الإدمان.

وما زلت أؤكد على أهمية الدور التوعوي من مخاطر الإدمان من خلال منابر المساجد والندوات التثقيفية وبث رسائل طمأنة عن أهمية العلاج بشرط توافر الإرادة.



* وقبل أن أختم مقالي أتوجه بالتساؤل إلى محافظ أسيوط ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط إلى متى يظل المخطط العمراني الجديد حبيس الأدراج، فإذا كانت المخططات الاستراتيجية والتفصيلية قد تمت فلماذا لا يتم الإعلان عن المخطط التفصيلي لمركز ديروط؟!

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