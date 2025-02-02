أبو الغيط ومنسقة الأمم المتحدة يرفضان التهجير: يُمثل خطرًا وجوديا على القضية الفلسطينية

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم سيغريد كاغ"، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وكبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء ركز على الوضع الكارثي في غزة، وعلى الحاجة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مع تسريع وتيرة الجهود الإغاثية للتعامل مع الدمار غير المسبوق في القطاع.

التهجير ليس شرطًا لتحقيق إعادة الإعمار

وقال رشدي إن كلًا من الأمين العام للجامعة والمنسقة الأممية اتفقا على أن سيناريو التهجير مرفوضً ويُمثل وصفة لانعدام الاستقرار في المنطقة، مضيفًا أنهما اعتبرا أن التهجير ليس شرطًا لتحقيق إعادة الإعمار، وأن الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبرامج القائمة تسمح بمُباشرة إعادة الإعمار مع وجود سكان غزة على أرضهم.

السيناريو المرفوض والمخالف للقانون الدولي

وشدد أبو الغيط خلال اللقاء على أن التهجير يُمثل خطرًا وجوديًا على القضية الفلسطينية، وأن هدف إسرائيل هو جعل القطاع غير قابل للحياة بما يُمهد لتحقيق هذا السيناريو المرفوض والمخالف للقانون الدولي، مؤكدًا أن البديل العقلاني والإنساني هو العمل بكل سبيل ممكن من أجل تعزيز جهود الإغاثة وتسريع وتيرتها، توطئة للدفع ببرامج إعادة الإعمار، مُضيفًا أن حل الدولتين يظل الصيغة الوحيدة الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم للطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي على المدى الطويل، وأنه من دون سعي جاد لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 67، تظل المنطقة عُرضة لاندلاع جولات من العنف والعنف المضاد.

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