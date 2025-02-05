الأربعاء 05 فبراير 2025
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خارج الحدود

الصين: نعارض الترحيل القسري لسكان قطاع غزة ونؤيد حل الدولتين

المتحدث باسم الخارجية
المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع لأي تهجير قسري لسكان قطاع غزة، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيطرة على القطاع بعد انتهاء الحرب.

المبدأ الأساسي لحكم غزة بعد الحرب

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، خلال إفادة صحفية، أن الصين تدعم مبدأ "الحكم الفلسطيني للفلسطينيين"، معتبرةً أن غزة يجب أن تظل تحت إدارة فلسطينية بعد انتهاء النزاع. وأضاف:"لقد أكّدت الصين دائمًا أن الحكم الفلسطيني على الفلسطينيين هو المبدأ الأساسي لحكم غزة بعد الحرب، ونحن نعارض الترحيل القسري لسكان القطاع."

إدارة غزة بعد الحرب فرصةً لإعادة التسوية السياسية للقضية الفلسطينية

وشددت بكين على ضرورة اعتبار وقف إطلاق النار وإدارة غزة بعد الحرب فرصةً لإعادة التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، داعيةً إلى إعادة إحياء حل الدولتين كمسار أساسي لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

السيطرة الأمريكية على غزة 

ويأتي هذا التصريح وسط رفض دولي واسع لاقتراح ترامب بشأن السيطرة الأمريكية على غزة وإعادة توطين سكانها الفلسطينيين بشكل دائم، حيث أبدى حلفاء واشنطن وخصومها إدانتهم الفورية للمقترح، معتبرين أنه ينتهك الحقوق الفلسطينية ويقوض فرص السلام.

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