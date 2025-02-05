كيف يتأثر المستهلكون برسوم ترامب الجمركية على الصين؟.. الأجهزة الإلكترونية وقطع غيار السيارات أكثر المتضررين.. وتوقعات بارتفاع أسعار البضائع

مع بدء سريان الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10% على الواردات من الصين، رجح خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار العديد من المنتجات والسلع بالنسبة على المستهلكين في الولايات المتحدة.

الفئات الأكثر تضررا بسبب الرسوم الجمركية

ورأوا أن أربع فئات ستكون الأكثر تضررا بسبب تلك الرسوم الإضافية وقد تصبح أسعار الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والملابس والسيارات والأجهزة المنزلية أغلى من المعتاد، وفقًا لتقرير نشر على موقع «بزنس إنسايدر الأمريكي».

الحرب التجارية

واستوردت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 427 مليار دولار من الصين عام 2023، وهي البيانات الكاملة الأخيرة التي أعلن عنها، وفقا لمكتب الإحصاء الأمريكي.

ارتفاع أسعار الإلكترونيات الاستهلاكية

قالت مجموعة التجارة في تقرير حديث، إن الرسوم الجمركية الشاملة ستزيد أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمولة بنسبة تصل إلى 68%، وأجهزة ألعاب الفيديو بنسبة تصل إلى 58%، والهواتف الذكية بنسبة تصل إلى 37%.

حجم واردات أمريكا من الهواتف والأجهزة الإلكترونية

استوردت الولايات المتحدة هواتف محمولة وغيرها من السلع المنزلية بقيمة 66.7 مليار دولار، وأجهزة كمبيوتر بقيمة 37.4 مليار دولار، وإكسسوارات كمبيوتر بقيمة 15.7 مليار دولار من الصين في عام 2023، وفقا لمكتب الإحصاء.

وقدرت جمعية تكنولوجيا المستهلك، أن 87% من أجهزة ألعاب الفيديو المستوردة إلى الولايات المتحدة عام 2023 جاءت من الصين، بواقع 78% للهواتف الذكية و79% لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية.

الحرب التجارية بين أمريكا والصين

الملابس والمنسوجات

استوردت الولايات المتحدة ما قيمته 19.6 مليار دولار من المنسوجات والملابس من الصين عام 2023.

وقال الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة في وقت سابق إن الرسوم الجمركية الشاملة من شأنها أن تزيد بشكل كبير أسعار الملابس والأحذية ولوازم السفر، مثل: حقائب الظهر، والمحافظ.

وكانت إدارة ترامب ألغت شرط «الحد الأدنى» للواردات من الصين، والذي كان يعفي في السابق الواردات التي تصل قيمتها إلى 800 دولار من الرسوم الجمركية، وقد يؤثر ذلك في نموذج الأعمال الذي تتبناه شركات التجزئة الصينية مثل «تيمو» و«شي إن»، والتي تعتمد على شحنات صغيرة معفاة من الرسوم الجمركية مباشرة إلى المستهلكين الأمريكيين.

وأشارت بعض شركات التجزئة التي تصنع حصة كبيرة من منتجاتها في الصين في وقت سابق، إلى استعدادها لتمرير تكلفة التعريفات الجمركية إلى العملاء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كولومبيا سبوتسوير» تيم بويس لصحيفة واشنطن بوست، إن شركته عازمة على رفع الأسعار.

كما شدد الرئيس التنفيذي لشركة «إي إل إف بيوتي» تارانج أمين في تصريح لـ«سي إن بي سي» على أن الشركة إذا احتاجت رفع الأسعار.. فإنها ستفعل ذلك.

قطع غيار السيارات

تعد الصين أيضا منتجا رئيسا لقطع غيار السيارات، حيث استوردت الولايات المتحدة قطع غيار وإكسسوارات بقيمة 14.6 مليار دولار عام 2023.

وقالت ماري لوفلي، وهي زميلة بارزة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، لـ«بزنس إنسايدر» إن شركات صناعة السيارات الأميركية تحصل على حصة كبيرة من أجزائها من الصين، لذلك كان «من المعقول جدًا» أن نتوقع منها رفع الأسعار، مضيفة أن شركات صناعة السيارات قد تواجه صعوبة في تحويل الإنتاج خارج الصين، لأنه إذا فرض ترامب تعريفة جمركية عالمية، «فأنت لا تعرف حقا ما إذا كان هناك أي مكان آمن».

الأجهزة المنزلية

استوردت الولايات المتحدة أجهزة بقيمة 13.8 مليار دولار من الصين عام 2023، حيث توقع الاتحاد الوطني للأجهزة المنزلية في تقرير سابق، ارتفاع متوسط ​​سعر الثلاجة الأساسية من 650 دولارًا إلى 776 دولارًا بموجب تعريفات ترامب.

وقالت مؤسسة البحوث الوطنية في بيان يوم السبت، إنها تشجع جميع الأطراف على مواصلة التفاوض لإيجاد حلول من شأنها تعزيز العلاقات التجارية، وتجنب تحويل فشل السياسات المشتركة إلى أعباء على الأسر والعمال والشركات الصغيرة الأمريكية.

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