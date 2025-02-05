أطباء يرفعون دعوى ضد ترامب لهذا السبب

ذكر موقع "أكسيوس" في تقرير له اليوم الأربعاء، أن مجموعة من الأطباء الأمريكيين رفعوا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب إزالتها معلومات صحية من المواقع الإلكترونية الفيدرالية.

أطباء أمريكيون يرفعون دعوى ضد إدارة ترامب

وفي السياق ذاته قالت منظمة "أطباء من أجل أمريكا"، إن إزالة بيانات الصحة العامة من الإنترنت دون إشعار مسبق من قبل بعض الوكالات، مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وإدارة الغذاء والدواء (FDA)، يُعدّ إساءة استخدام للسلطة، حيث حرمت هذه الخطوة الأطباء والباحثين بشكل تعسفي من الأدوات الضرورية لعلاج المرضى.

وأوضح موقع أكسيوس أن الشكوى قُدمت في محكمة المقاطعة الأمريكية لمنطقة كولومبيا، وقد تم إدراج وزارة الصحة والخدمات البشرية (HHS) ومكتب إدارة شؤون الموظفين في البيت الأبيض (OPM) كأطراف في القضية.

تفاصيل الدعوى المقامة ضد ترامب

وجاء في الدعوى أن هذه الوكالات وجّهت بإزالة أو تعديل المواقع الإلكترونية بناءً على الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس ترامب.

ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الصحة والخدمات البشرية على الفور على طلب التعليق.

وتهدف الدعوى القضائية إلى إجبار مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) وإدارة الغذاء والدواء (FDA) ووزارة الصحة والخدمات البشرية (HHS) على استعادة الصفحات الإلكترونية ومجموعات البيانات، ومنع هذه الوكالات من مواصلة إزالة أو تعديل المعلومات الصحية المهمة بشكل كبير.

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