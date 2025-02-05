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أخبار مصر

رياح وأتربة وأمطار، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 05 - 02 -2025

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الأربعاء ويكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح من 50:35 كم/ ساعةقد تكون قد مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

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الأرصاد تعلن انخفاض الحرارة 3 درجات مئوية بدءا من الغد وتحذر من عدم استقرار الطقس


حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متفاوتة الشدة  اليوم بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، قد تمتد خفيفة مساءً الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاربعاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على  جنوب البلاد، شديد للبرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

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