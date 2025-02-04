الثلاثاء 04 فبراير 2025
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متفاوتة الشدة، الأرصاد تحذر من سقوط الأمطارعلى هذه المناطق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متفاوتة الشدة غدا، بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء، قد تمتد خفيفة مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

               

أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا

طقس الغد، أمطار ورياح على هذه المناطق

                                               
وأعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على  جنوب البلاد،شديد للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكرعلى أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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