الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تشييع جنازة نجل نائب رئيس الجمهورية الأسبق ببنها

تشييع جثمان نجل كمال
تشييع جثمان نجل كمال الدين حسين،فيتو

شيعت بعد ظهر اليوم جنازة سيف كمال الدين حسين نجل الراحل كمال الدين حسين نائب رئيس الجمهورية الأسبق وعضو مجلس قيادة ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ وشقيق النائب السابق مصطفي كمال الدين حسين، ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية بمسجد أبو يوسف ببنها. 

توفير فرص عمل واسترجاع بطاقة التموين، أبرز مشاكل المواطنين في لقاء محافظ القليوبية

طلاب جامعة بنها يشاركون في ورشة عمل عن علاج السرطان بالجزيئات 11 فبراير

وأعلنت أسرة الراحل كمال الدين حسين نائب رئيس الجمهورية الأسبق وفاة سيف كمال الدين حسين ابن الراحل، وشقيق اللواء مصطفى كمال الدين حسين عضو مجلس النواب السابق عن دائرة بنها  وحسام كمال الدين حسين ومحمد كمال الدين حسين وابن عم المرحوم عبد الفتاح أبو يوسف.
وأعلن كمال الدين حسين شقيق الراحل أن جنازة شقيقه ستكون اليوم الأربعاء من مسجد أبو يوسف بكفر مناقر والعزاء في نفس اليوم بمضيفه أبو يوسف بكفر مناقر بجوار فيلا الراحل نائب رئيس الجمهورية الأسبق التاريخية ببنها في محافظة القليوبية


ونعي النائب السابق شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة علي مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: «إنا لله وانا اليه راجعون..البقاء والدوام لله وحده..توفى اليوم أخى سيف النصر كمال الدين حسين..اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة». 

يذكر أن الراحل كمال الدين حسين عضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية الأسبق أحد أبناء محافظة القليوبية وتحديدا مدينة بنها وله العديد من الإسهامات في الارتقاء بالمحافظة والمشروعات الخيرية، فيما انتخب عضوا في مجلس النواب واستكمال المسيرة السياسية له نجله اللواء مصطفي كمال الدين حسين عضوا بمجلس النواب خلال الفترة من 2015 إلى 2020م.

تشييع جثمان نجل  كمال الدين حسين،فيتو
تشييع جثمان نجل  كمال الدين حسين،فيتو
تشييع جثمان نجل  كمال الدين حسين،فيتو
تشييع جثمان نجل  كمال الدين حسين،فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طلاب جامعة بنها بنها القليوبية اخبار القليوبية

مواد متعلقة

توفير فرص عمل واسترجاع بطاقة التموين، أبرز مشاكل المواطنين في لقاء محافظ القليوبية

رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ القليوبية يبحثان آليات ضبط الأسواق

القبض على طفل يقود سيارة بصحبته أطفال في القليوبية عقب تداول فيديو

إغلاق محال وكافتريات مخالفة خلال جولة لمحافظ القليوبية في بنها

ads

الأكثر قراءة

اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2025

سعر الذهب عيار 21، الجنون يصيب الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

أخبار مصر: ترامب يهدد باحتلال غزة والسعودية ترد، محاكمة إمام عاشور بادعاء زواج عرفي، وفاة إمام طائفة الإسماعيلية، بيان من الأرصاد

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وترامب المرتقبة في واشنطن

طقس اليوم، متابعة دقيقة لحالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة الكبرى

تصديق رئاسي بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمونيوم

سعر الأرز اليوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025

بعد مقترح الاستيلاء على غزة وتهجير أهلها، ساويرس يطالب بالوقوف في وجه مخطط ترامب

منوعات

المزيد

توقيع أطول عقوبة على مواطن أمريكي بسبب إساءة معاملة الحيوانات

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء 5-2-2025 في البورصات العالمية

سعر الأرز اليوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025

أسعار الشوفان، تعرف على أسعار الشوفان اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

وظائف جديدة للخريجين في 7 جهات حكومية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موالد أولياء الله الصالحين بالأقصر في شهر شعبان

تفسير رؤية كعك العيد في المنام وعلاقتها بقدوم السعادة والفرح

معنى كفاتا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة المرسلات

المزيد
الجريدة الرسمية