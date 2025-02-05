تشييع جنازة نجل نائب رئيس الجمهورية الأسبق ببنها

شيعت بعد ظهر اليوم جنازة سيف كمال الدين حسين نجل الراحل كمال الدين حسين نائب رئيس الجمهورية الأسبق وعضو مجلس قيادة ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ وشقيق النائب السابق مصطفي كمال الدين حسين، ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية بمسجد أبو يوسف ببنها.

وأعلنت أسرة الراحل كمال الدين حسين نائب رئيس الجمهورية الأسبق وفاة سيف كمال الدين حسين ابن الراحل، وشقيق اللواء مصطفى كمال الدين حسين عضو مجلس النواب السابق عن دائرة بنها وحسام كمال الدين حسين ومحمد كمال الدين حسين وابن عم المرحوم عبد الفتاح أبو يوسف.

وأعلن كمال الدين حسين شقيق الراحل أن جنازة شقيقه ستكون اليوم الأربعاء من مسجد أبو يوسف بكفر مناقر والعزاء في نفس اليوم بمضيفه أبو يوسف بكفر مناقر بجوار فيلا الراحل نائب رئيس الجمهورية الأسبق التاريخية ببنها في محافظة القليوبية.

ونعي النائب السابق شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة علي مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: «إنا لله وانا اليه راجعون..البقاء والدوام لله وحده..توفى اليوم أخى سيف النصر كمال الدين حسين..اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة».

يذكر أن الراحل كمال الدين حسين عضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية الأسبق أحد أبناء محافظة القليوبية وتحديدا مدينة بنها وله العديد من الإسهامات في الارتقاء بالمحافظة والمشروعات الخيرية، فيما انتخب عضوا في مجلس النواب واستكمال المسيرة السياسية له نجله اللواء مصطفي كمال الدين حسين عضوا بمجلس النواب خلال الفترة من 2015 إلى 2020م.

تشييع جثمان نجل كمال الدين حسين،فيتو

تشييع جثمان نجل كمال الدين حسين،فيتو

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