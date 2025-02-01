بسبب حادث الأسد، حديقة حيوان الفيوم تغلق أبوابها اليوم

أغلقت حديقة حيوان الفيوم، أبوابها أمام الزائرين اليوم السبت، وتستأنف العمل غدا الأحد، بعد واقعة افتراس أسد لحارسه اأمس، وانتهت الحديقة، من الدفن الصحي الأمن لجيفة الأسد المفترس، بإشراف من مديرية الطب البيطري وجهاز حماية البيئة، بالمدفن الصحي للنفايات بالظهير الصحراوي للفيوم، بعد أن تم تصفية الأسد بعد افتراس حارسة، إذ تحول الي حالة من الهياج، كان بخشي علي العاملين منه.

تعد أسد بحديقة حيوان الفيوم على حارسه

وكان قد لقي حارس الأسود بحديقة حيوان الفيوم مصرعه، بعد أن فتك به أحد الأسود بالحديقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل مصرع حارس الأسود بحديقة حيوان الفيوم

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتعرض حارس الأسود بحديقة الحيوان لهجوم أسد، ما أدى إلى مصرع الحارس، على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع حارس الأسود، سعيد جابر علي 47 سنة، بسبب هجوم الأسد عليه أثناء تواجده ببيت الأسود، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الفيوم أول، وأحيل إلى النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير واف بساعة وأسباب وتاريخ الوفاة، وتولي التحقيق.

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