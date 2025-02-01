بعد التهام أسد حديقة حيوان الفيوم لحارسه، وقائع مماثلة تثير تساؤلات حول الإجراءات الأمنية

في واقعة مأساوية لقي حارس أسود بحديقة حيوان الفيوم مصرعه أمس بعد أن هاجمه أحد الأسود داخل القفص.. الحادثة أثارت موجة من الحزن والاستياء، خاصة بعد الكشف عن أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها أسد أحد العاملين بالحديقة، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول الإجراءات الأمنية المتبعة.

وفقًا لمصادر بـ مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، فإن الحارس، سعيد جابر علي (47 عامًا)، كان يقوم بوضع الطعام داخل قفص الأسد عندما ترك الباب مفتوحًا، مما أتاح للأسد الفرصة للهجوم عليه. وعلى الفور، تم نقل جثة الحارس إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، حيث تجري النيابة العامة التحقيقات اللازمة لمعرفة ظروف الواقعة.

وأكد المصدر أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها أسد أحد العاملين بالحديقة. ففي واقعة سابقة، تسبب إهمال أحد الحراس في ترك باب القفص مفتوحًا، مما أدى إلى هجوم الأسد على ابنة حارسة كانت ترافقه، وافتراسها. وقتها، اضطر محافظ الفيوم السابق، الدكتور عبدالرحيم شحاتة، إلى إطلاق النار على الأسد الهائج من سلاحه الشخصي لإنهاء الهجوم.

تعليمات الإدارة العامة لحدائق الحيوانات أثناء تغذية الأسود

وأشار المصدر إلى أن الإدارة العامة لحدائق الحيوان لديها تعليمات واضحة بخصوص تغذية الأسود، حيث يجب أن يكون هناك حارسان أثناء العملية: أحدهما يضع الطعام والآخر يمسك بباب القفص لضمان إغلاقه فورًا في حالة أي تحرك مفاجئ من الأسد. ومع ذلك، يبدو أن هذه التعليمات لم تُتبع في الحادثتين، ما أدى إلى وقوع كوارث بشرية.

عقب الحادثة، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحديقة، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الفيوم أول، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة للتحقيق. وأعلن وكيل النيابة عن السماح بدفن الجثة بعد انتهاء الطب الشرعي من إعداد تقرير مفصل حول سبب ووقت الوفاة.

تحذيرات من خطورة الإهمال في حدائق الحيوان

وأكد الخبراء أن الأسود من الحيوانات المفترسة التي تميل إلى التمرد والخروج عن المألوف، خاصة إذا شعرت بفرصة للهروب، ولذلك، فإن ترك باب القفص مفتوحا، حتى لو لثوانٍ قليلة، قد يكون كافيًا لإثارة غريزة الحيوان، مما يعرض الحارس أو أي شخص قريب لخطر الموت.

الحادثة الأخيرة تثير تساؤلات حول مدى التزام إدارة حديقة حيوان الفيوم بالإجراءات الأمنية الصارمة، خاصة في ظل تكرار وقائع مماثلة، ويطالب البعض بمراجعة شاملة لبروتوكولات السلامة وتدريب العاملين بشكل أفضل لتجنب تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.

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