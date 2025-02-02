محافظ الفيوم يلتقي أسرة حارس حديقة الحيوان ضحية الأسد

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمكتبه اليوم الأحد، أسرة سعيد جابر، ضحية حادث الأسد بحديقة الحيوان، بحضور الدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وقدم محافظ الفيوم، العزاء لأسرة الفقيد.

لقاء المحافظ أسرة الضحية

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لن تتوانى عن مد يد العون لأسرة المرحوم سعيد جابر، وتلبية أي متطلبات للزوجة والأبناء، موجهًا وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإجراء التدخلات الاجتماعية اللازمة لأسرة الفقيد، وسرعة إنهاء إجراءات تسوية المعاش، ودفع المصروفات الدراسية للأبناء لحين إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وكذلك التنسيق مع جمعية الأورمان لتوفير جهاز عروسة لنجلة الفقيد.

تفاصيل افتراس الأسد لحارسه

كان حارس بيت الاسود، تعرض مساء الجمعة الماضي لهجوم من أحد الاسود، الذي نهش ساقه والتقم جزء من رأسه، وتمكنت قوة من شرطة النجدة، من قتل الأسد خوفا من أن يغادر القفص الذي ظل مفتوحا لفترة والأسد في حالة هياج.

خلال اللقاء، سلم محافظ الفيوم، أسرة الفقيد، مساعدات مالية وعينية من المحافظة، ومساعدات مالية مقدمة من المؤسسة الفرعية للتكافل، ومساعدات عينية مقدمة من جمعية الأورمان.

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