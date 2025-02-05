رئيس "الملاكمة" يكشف كواليس الانضمام للاتحاد الدولي الجديد

الملاكمة، أكد مجدي اللوزي رئيس اتحاد الملاكمة، أن قرار الانضمام للاتحاد الدولي الجديد جاء من أجل الحفاظ على بقاء اللعبة ضمن البرنامج الأولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأوضح "اللوزي"، أن اتحاد الملاكمة يمتلك خطة طموحة من أجل العودة مجددا لمنصات التتويج العالمية والأولمبية، وخلق جيل جديد من اللاعبين لرفع العلم المصري لسنوات مقبلة.

مصر تنضم رسميا للاتحاد الدولي الجديد "world boxing"

وأعلن الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة مجدي اللوزي، انسحابه من الاتحاد الدولي للملاكمة الموقوف من اللجنة الأولمبية الدولية، وانضمامه للاتحاد الدولي الجديد “world boxing” الذي يترأسه الهولندي بوريس فان دير بروست.

وارتفعت عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للملاكمة الجديد إلى 72 اتحادا بعد انضمام كل من مصر وجامبيا وعدد من الدول الأخرى.

ويسعى الاتحاد الدولي للملاكمة المنشأ حديثا للحفاظ على تواجد رياضة الملاكمة ضمن البرنامج الأولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

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